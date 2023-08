Lídice discute com deputado que chamou Rui de ladrão; veja

A deputada federal, Lídice da Mata (PSB - BA), subiu o tom durante sessão da CPI do MST nesta terça-feira, 8, em Brasília. Em um momento de discussão ela rebateu o seu colega Coronel Meira (PL-PE) no momento em que ele chamou o atual ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa , de ladrão.

"Se respeite, deputado. O senhor não tem o direito de acusar o ministro de ladrão. O senhor não tem direito de acusar o ministro Rui Costa. O senhor não é policial, é deputado, e a Constituição diz que todos são apenas deputados. Vocês usam o título militar por uma permissividade da Casa”, pontuou a parlamentar.

Discussão entre Lídice e deputado na CPI do MST Ascom | Lídice da Mata

“É por estas e por outras que esta comissão vai cometer o erro de trazer para cá o ministro Rui Costa, que governou a Bahia com excelente posicionamento, mais de 80% de aprovação da nossa população, e que no entanto, e vítima de uma armação aqui dos querem envolve-lo nesta situação específica de apenas um dos 60 assentamentos existentes no Estado da Bahia", acrescentou Lídice.