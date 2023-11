Lira deve se reunir com Haddad para destravar pautas do governo | A TARDE

Após o presidente Lula (PT) ceder aos anseios do Centrão, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) incluiu na pauta do Legislativo os projetos do governo na área econômica que devem ser postos em votação.

O primeiro avanço sobre as pautas econômicas do governo foi a aprovação em plenário do projeto que taxa os "super-ricos" e as offshores (empresas sediadas fora do país), a proposta era considerada prioritária para a gestão e foi votada na noite de quarta-feira, 25.

Nesta quinta, 26, os líderes da Câmara bateram o martelo para um encontro entre Lira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o intuito de pautar mais dois assuntos prioritários do governo Lula (PT).

Uma das matérias seria sobre a tributação das subvenções concedidas pelo poder público para atrair empresas, conforme o jornal O Globo. Outro importante projeto é a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, que deve ser analisada ainda pela Comissão Mista de Orçamento (CMO).

Troca no comando da Caixa



A anuência do presidente Lula (PT) para a troca de comando da Caixa foi dada na última quarta. O mandatário decidiu por demitir a então presidente do banco, Rita Serrano, e em troca nomeou Carlos Antônio Fernandes, funcionário de carreira do banco, indicado por Lira.