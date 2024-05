Lira dispensa presença de deputados do RS na Câmara | A TARDE

Os 34 deputados federais da bancada do Rio Grande do Sul na Câmara foram dispensados do registro de presença em plenário nesta semana. A dispensa foi concedida pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL), em virtude das consequências das fortes chuvas que atingem o estado gaúcho.

As enchentes provocadas pelos temporais inviabilizou o uso do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Com isso, os voos para a área estão suspensos pelo menos até 30 de maio.

Tragédia

A Defesa Civil informou que, até o momento, são 83 mortes, 111 desaparecidos e 107 mil desabrigados nos 364 municípios afetados (73% do total de 496 municípios). As chuvas começaram há dez dias e atingiram diversas regiões do Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, quatro das seis estações de água não estão funcionando. Há áreas no estado também sem energia e comunicação. O governo do estado decretou estado de calamidade.

