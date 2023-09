Lira e Centrão se irritam com governo por posse reservada de ministros

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e os partidos do Centrão se irritaram com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo fato de a posse dos novos ministros André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) ter sido reservada.



Segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, a expectativa era que a posse, que aconteceu nesta quarta-feira, 13, fosse em uma cerimônia do Palácio do Planalto, como foi a de Celso Sabino (União Brasil) no Turismo.

Novos chefes das pastas Esportes e Portos e Aeroportos, respectivamente, Fufuca e Silvio Costa passaram a ser deputados federais licenciados. A reforma ministerial aconteceu porque o governo Lula tenta negociar apoio do Centrão no Congresso.

Dessa forma, Ana Moser, que não tinha filiação partidária, deixou o Ministério dos Esportes e o governo. Mário França (PSB), por outro lado, deixou o Ministério dos Portos e Aeroportos para assumir uma pasta recém-criada, que se chama Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.