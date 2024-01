Livro de policial que foi carcereiro de Lula vai virar filme | A TARDE

Presente nos 580 dias em que o presidente Lula (PT) ficou preso em Curitiba, o policial federal e carcereiro de cela, Jorge Chastalo Filho, terá seu livro que conta sobre o período em que acompanhou o petista transformado em filme.

Ele fez anotações sobre sua experiência na companhia de Lula, em um dos momentos mais importantes da trajetória política do atual presidente.



De acordo com o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, ainda não há previsão para que o livro de Chastalo chegue às livrarias. No entanto, já há interessados em produzir um filme a partir da obra.

O policial foi, inclusive, procurado por Juliano Dornelles, um dos diretores de “Bacurau”, e a Condé+, que propuseram a ele um projeto de adaptação do livro para o cinema. O roteirista Felipe Braga, de filmes como “Marighella”, também participa.