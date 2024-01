Local escolhido por Lula para réveillon já foi usado por Bolsonaro | A TARDE

O presidente Lula (PT) junto com a sua esposa Janja da Silva escolheram passar o réveillon na Restinga do Marambaia, localizada na Costa Verde do Rio de Janeiro. O destino do atual mandatário também abrigou outros presidentes como Jair Bolsonaro (PL), Michel Temer (MDB) e Fernando Henrique Cardoso.

O local escolhido por Lula é administrado pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, e é um destino comum para os chefes de Estado brasileiros que buscam um retiro em feriados como Natal, ano novo e carnaval. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, esteve no litoral fluminense em 2018 para celebrar o Natal ao lado da ex-primeira-dama Michelle, da filha mais nova, Laura, e do filho Carlos Bolsonaro.

Durante o período em que governou o país, Michel Temer, se hospedou no local para curtir o réveillon de 2016 e o carnaval de 2018.

Já FHC desembarcou na restinga durante o recesso de fim de ano de 1997, ao lado da sua mulher, Ruth Cardoso, filhos e netos. No carnaval de 2000, em seu segundo mandato, FH voltou à região acompanhado por amigos.

A área, dedicada à preparação de fuzileiros navais para combate, também funciona como Centro de Adestramento da Ilha da Marambaia (Cadim), de responsabilidade da Marinha. Além dos aposentos, o local conta com várias casas das famílias de militares que trabalham na região. Para acesso, há um píer e um heliponto.