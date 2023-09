Lula acompanha desfile do 7 de Setembro junto com ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa do primeiro desfile da Independência do terceiro mandato, nesta quinta-feira, 7. Acompanhado pela primeira-dama Janja Lula da Silva, o petista andou em carro aberto em evento que teve início pontualmente às 9h. Sem previsão de discurso, a programação oficial deve ter cerca de 2h de duração.

Na tribuna de honra, Lula assiste ao desfile ao lado de outras figuras políticas, como o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (PMDB), e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, também está presente.

O evento também conta com a presença dos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Juscelino Filho (Comunicações), José Múcio (Defesa) e Márcio França (Micro e Pequenas Empresas).

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que acumula o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, também está na cerimônia, junto com Rui Costa (Casa Civil), Margareth Menezes (Cultura), Anielle Franco (Igualdade Racial), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Marina Silva (Meio Ambiente), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Nísia Trindade (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho) e Renan Filho (Transportes).

A cerimônia conta com cerca de 200 convidados, entre membros do Governo Federal e das Forças Armadas. A estimativa do governo para o evento é de 30 mil pessoas presentes para assistir o desfile militar. A Esquadrilha da Fumaça também é aguardada.

Presidente Lula participa do Desfile de 7 de Setembro https://t.co/m0ZDOB67Me — Lula (@LulaOficial) September 7, 2023