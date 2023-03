Lula anuncia aumento de 34% em verba para merenda escolar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciará, nesta sexta-feira, 10, o reajuste nos valores repassados pela União a estados e municípios para garantir qualidade à merenda escolar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

O chefe do Executivo brasileiro deverá anunciar, para os ensinos fundamental e médio, um reajuste de 39%. O aumento médio da verba será de 34%. A ideia do atual governo é, com o aumento, cobrir o índice de inflação (IPCA) dos últimos cinco anos.

A última atualização dos valores do PNAE ocorreu em 2017 e, atualmente, o recurso varia entre R$ 0,32 por dia, para alunos da rede de educação de jovens e adultos; e R$ 2 por dia, para escolas de ensino médio integral.

A estimativa é de que o aumento de 34% na verba destinada ao Programa tenha impacto de R$ 1,3 bilhão sobre os cofres da União.