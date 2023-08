Lula assina decreto que amplia intercâmbio de energia com Venezuela

Durante o relançamento do programa Luz para Todos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um decreto que amplia o intercâmbio de energia elétrica com países que fazem fronteira com o Brasil, permitindo assim a importação de energia da Venezuela para Roraima.

A solenidade aconteceu na cidade de Parintins (AM), nesta sexta-feira, 4. Na oportunidade, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou a importância do decreto para os respectivos estados.

"O decreto vai permitir realizar contratos para trazer energia limpa e renovável da Venezuela, da usina de Guri, que volta a ter um papel importante para garantir energia barata e sustentável para Roraima e para o Brasil", destacou Silveira.

A intenção do novo documento é reduzir os gastos da Conta de Consumo de Combustível, orçada em R$ 12 bilhões para 2023 e que gera custos a todos os consumidores de energia elétrica do país.

O Brasil atualmente faz intercâmbios internacionais de energia elétrica com Argentina e Uruguai, além do Paraguai, por meio da Usina Hidrelétrica Binacional Itaipu. O novo decreto amplia a possibilidade de parcerias com outros países da fronteira.

Na ocasião, o presidente Lula (PT) também assinou uma ordem de serviço de uma nova linha de transmissão que vai conectar Roraima ao Sistema Interligado Nacional, em um investimento de R$ 2,6 bilhões.

O fornecimento de energia da Venezuela para o Brasil foi suspenso ainda nos primeiros meses do governo Bolsonaro (PL).