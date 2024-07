Lula chama PL Antiaborto de “carnificina” e defende manifestações

Proposta está em tramitação em caratér de urgência na Câmara dos Deputados - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) que já se posicionou contra o PL Antiaborto, considerou a proposição como “carnificina contra as mulheres” e defendeu as manifestações que vem acontecendo no país contra o assunto.

“O projeto apresentado era uma carnificina contra as mulheres, estava criminalizando a vítima, querendo que a vítima pegasse tempo de cadeia maior que o estuprador. Ainda bem que a sociedade se manifestou. Mulher tem que ir para a rua, mulher não é mais objeto de mesa e cama em lugar nenhum do mundo [...] essa discussão imbecil feita por um deputado permitiu que a sociedade se manifestasse”, disse o mandatário, nesta quarta-feira, 26.

A proposta está em tramitação em caratér de urgência na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), equipara o aborto após 22ª semanas de gestação ao crime de homicídio, com pena de até 20 anos de prisão, que gerou críticas e mobilização dentro e fora da Casa Legislativa. Diante disso, o chefe do Legislativo recuou sobre a análise de forma acelerada sobre o tema.

Ao continuar comentando sobre o assunto, o chefe do Executivo federal ainda afirmou que “os deputados que fizeram a bobagem sabem o erro que cometeram".

Para tentar minimizar o desgaste da Câmara em torno do assunto, Lira estima que a votação da matéria deve ficar para o segundo semestre e cogita emplacar uma relatora de centro, que esteja longe das discussões entre PT e PL, para analisar o tema.