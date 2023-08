Lula chega à África do Sul para a 15ª Cúpula dos Brics

O presidente Lula (PT) chegou nesta segunda-feira, 21, à África do Sul, onde participará da Cúpula dos Brics – bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China, além do país africado que será sede da 15ª edição do encontro.

Lula chegou ao país africano por volta das 5h da manhã, na companhia da primeira-dama Janja e da ex-presidente Dilma Rousseff.

Realizada em Joanesburgo, a 15º Cúpula dos Brics será a primeira a ser realizada presencialmente desde o inicio da pandemia de Covid-19.

Além de Lula, estarão presentes outros chefes de Estado, como os presidentes Cyril Ramaphosa (África do Sul), Xi Jinping (China), e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.