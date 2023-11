Lula chega ao Oriente Médio para participar da COP28 | A TARDE

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua comitiva desembarcaram na Arábia Saudita nesta terça-feira, 28. Em Riade, capital do país, o presidente brasileiro se reunirá com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e participará de encontro com empresários locais.



Este é o primeiro destino da viagem oficial do presidente para países do Oriente Médio e Alemanha. Em Dubai, nos Emirados Árabes, o petista representará o Brasil na Conferência do Clima das Nações Unidas (COP28) nos dias 1º e 2 de dezembro.

Depois da conferência, Lula ainda passará no Catar e na Alemanha antes de voltar ao Brasil. Pouco depois de retornar ao país, o presidente da República receberá outros chefes de Estado do Mercosul, em cúpula a ser realizada em 7 de dezembro, no Rio de Janeiro.