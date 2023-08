Lula cobra Congresso para taxar 'super-ricos' e proteger os pobres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou a Medida Provisória que prevê a cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos de fundos exclusivos (em que há um único cotista). Após ser assinada na segunda-feira, 28, a MP precisa ser votada pelo Congresso Nacional para que vire lei. Por isso, o chefe do Executivo cobrou que os parlamentares "proteja os mais pobres" e votem a favor.

"Fizemos a coisa justa e sensata. Espero que o Congresso Nacional, de forma madura, ao invés de proteger os mais ricos, proteja os mais pobres. Se tivermos que enfrentar adversidades, tudo bem, mas vamos fazer o debate para a sociedade perceber quem está do lado de quem", disse Lula, nesta terça-feira, 29, durante o 'Conversa com o Presidente'.

Apesar da cobrança de Lula, o governo deve encontrar resistência do Congresso para aprovação da MP. Durante a cerimônia de assinatura, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que estava ao lado do petista, foi o único a não aplaudir a proposta.

"Vamos ser francos, os deputados e senadores eleitos não são representantes, em sua maioria, do povo trabalhador", declarou. "A maioria são pessoas que pertencem à classe média alta. Por isso, quando chega um projeto para votar, muitas vezes eles [parlamentares] não votam a favor do interesse do povo, mas do interessa da sociedade que ele vive no meio" falou Lula.

O presidente também comentou o projeto para tributar as aplicações de brasileiros no exterior em paraísos fiscais, conhecidos como offshores e trusts. "Essas pessoas mais ricas e que tem offshore, elas ganham muito e não pagam nada de imposto. É importante que compreendam que o estado de bem-estar social da Europa é feito porque há uma contribuição equânime, mais justa do pagamento de imposto de renda. Não é como no Brasil que quem paga mais é o mais pobre, que paga mais do que o dono do banco".