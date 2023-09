Lula confirma André Fufuca e Costa Filho como novos ministros

O presidente Lula (PT) bateu o martelo nesta quarta-feira, 6, em torno da 'dança das cadeiras' da Esplanada dos Ministérios para abrigar o Centrão.

Pouco mais de três meses prologando a tão esperada reforma ministerial, o chefe do Executivo se reuniu nesta tarde com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), ao lado dos deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e oficializou o convite para que os parlamentares assumam os ministérios do Esporte e dos Portos e Aeroportos, respectivamente.

O convite foi aceito pelos deputados que vão assumir a cadeira de ministro após o retorno do presidente Lula da reunião do G20, na Índia. O mandatário embarca para o país na quinta-feira, 7, após o desfile cívico da Independência do Brasil.

Já Márcio França (PSB-SP), que ainda comanda o Ministério dos Portos e Aeroportos, assumirá a nova pasta das Micro e Pequenas Empresas.