Lula convoca ministros para reunião de emergência para discutir RS | A TARDE

O presidente Lula convocou os ministros do governo para uma reunião de emergência para discutir assuntos relacionados à tragédia no estado do Rio Grande do Sul. O encontro será na tarde desta segunda-feira, 13, em Brasília, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

De acordo com o colunista, a principal pauta da reunião será discutir ações para mitigar os efeitos das fortes chuvas no estado, já conta com quase 150 mortes.

Lula deve pedir foco total dos ministérios ao Sul do país. O próprio presidente cancelou uma viagem que faria ao Chile nesta semana por causa da tragédia na região.

