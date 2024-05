Lula cria Secretaria com status de Ministério para reconstrução do RS | A TARDE

O presidente Lula (PT) anunciou nesta quarta-feira, 15, a criação da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para o Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. O órgão terá status de ministério e será o 39º do governo petista.

O senador licenciado, Paulo Pimenta, deixa o comando da Ministério das Comunicações (Secom) e assume o cargo.

🇧🇷 Lula cria o 39º Ministério do seu governo:



Secretaria Extraordinária da Presidência da República para o Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.



Paulo Pimenta deixa a Secom e assume o cargo. pic.twitter.com/zXoaEwS0fd — Eixo Político (@eixopolitico) May 15, 2024

Nesta quarta, o presidente visita o rio Grande do Sul pela 3ª vez e anuncia medidas para recuperação do estado.

