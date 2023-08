Lula dá detalhes sobre mudança de comando na PGR

O presidente Lula (PT) já tem em mente uma mudança que fará na estrutura do governo feedral nos próximos meses: o novo procurador-geral da República (PGR). Atualmente, a pasta é comandada por Augusto Aras, que foi escolhido para a função ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a jornalista Daniela Lima, apresentadora do Conexão Globonews, a escolha de Lula é vista, dentro do próprio PT, como mais importante e mais complexa do que a escolha de um novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Daniela, o PT está dividido acerca da decisão do presidente. Lula tem em mãos uma lista de nomes para o cargo, mas alas da sigla defendem a manutenção de Augusto Aras, que é visto como perfil "pacificador" e avesso "a ações com potencial exclusivamente midiático".

Lula tem pedido "tranquilidade" em torno do assunto. Em declaração enviada à jornalista, o presidente tenta desacelerar o cabo de guerra em torno da indicação à PGR.