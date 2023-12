Lula decide faltar posse de Milei na Argentina e vai enviar chanceler | A TARDE

O governo brasileiro vai enviar o chanceler Mauro Vieira para a posse de Javier Milei, novo presidente da Argentina. O evento acontecerá no próximo domingo, 10, e não deve contar com as presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nem do vice, Geraldo Alckmin (PSB). A informação foi confirmada pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta.

O governo brasileiro avalia que o convite de Javier Milei ao ex-presidente Jair Bolsonaro e as declarações do presidente argentino eleito sobre Lula foram fundamentais para que o Brasil mandasse apenas o seu chanceler para a cerimônia.

Após visita da provável chanceler argentina, Diana Mondino, Lula recebeu uma carta de Milei o convidando para a posse. O governo brasileiro acredita que os dois presidentes irão manter uma relação pragmática, colocando como destaque a relação histórica entre os dois países.

Na Argentina, Vieira será acompanhado pelo embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli.