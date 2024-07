Lula defende presunção de inocência a Bolsonaro: “Que ele seja ouvido”

Lula defendeu um julgamento justo para Bolsonaro - Foto: Nelson Almeida | AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quarta-feira, 26, que seu principal adversário político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tenha direito à presunção de inocência. O petista declarou que não deseja o mal para seu rival, mas sim que ele tenha um julgamento justo.

"O que eu defendo para ele eu defendo para mim: que ele tenha direito à presunção de inocência, que ele tenha direito de se defender e que ele seja ouvido. É só isso o que eu defendo", disse Lula, em entrevista ao portal UOL.

"Não quero que ele seja condenado ou que ele seja inocentado. Eu quero que ele seja julgado corretamente”, acrescentou o presidente da República.

Lula avaliou, por outro lado, que Bolsonaro tentou, sim, dar um golpe de Estado para se manter no poder em 2022, quando acabou derrotado nas eleições. Na oportunidade, o petista venceu o adversário no segundo turno.

"Que ele tentou dar o golpe, tentou. Isso é visível”, afirmou Lula, que ainda declarou que deseja um veredicto “em função do crime do tamanho que ele [Bolsonaro] cometeu”.

As falas do atual chefe do Poder Executivo fazem referência aos processos em que Bolsonaro está envolvido, com suspeita de tentar um golpe de Estado e de se apoderar de joias recebidas pela presidência da República.