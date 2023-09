Lula demite Ana Moser do Esporte e pasta deve ficar com o PP

Nesta terça-feira, 5, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou a decisão de destituir Ana Moser do cargo de Ministra do Esporte. A demissão ocorreu durante uma conversa que durou cerca de uma hora, realizada no final da tarde, nas dependências do Palácio do Planalto.

A saída de Ana Moser faz parte de uma reforma ministerial que o presidente da República está prestes a implementar nos próximos dias. O objetivo principal dessa reforma é abrir espaço para os partidos PP e Republicanos no governo federal.

É importante destacar que Moser se tornou a segunda ministra mulher a ser demitida por Lula com o intuito de acomodar o Centrão. A primeira a ser destituída foi Daniela Carneiro, que deixou o Ministério do Turismo a pedido do União Brasil.

O controle do Ministério do Esporte deverá ser entregue por Lula ao deputado André Fufuca, representante do estado do Amazonas. Fufuca atualmente lidera o PP, partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

Nessa mesma reforma ministerial, Lula planeja nomear o também deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, como Ministro dos Portos e Aeroportos, cargo atualmente ocupado por Márcio França, do PSB.