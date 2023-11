Lula deve anunciar novo nome para PGR na próxima semana | A TARDE

O nome do novo procurador-geral da República (PGR) deve ser anunciado na próxima semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo informações da colunista do UOL, Carolina Brígido.



Três aliados estão entre as possíveis escolhas para assumir o cargo, que está vago desde o fim do mandato de Augusto Aras, em setembro. A dúvida de Lula estaria entre: Paulo Gonet Branco, Antonio Carlos Bigonha e Aurélio Rios.

Gonet Branco é o vice-procurador-geral eleitoral. Bigonha é ligado a setores do PT e agradaria aliados de Lula. Aurélio Rios corre por fora e enquanto o presidente não se decide, Elizeta Ramos segue interina no cargo.

Além da escolha para a PGR, Lula precisa indicar o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, após aposentadoria de Rosa Weber, que aconteceu em outubro e, até hoje, não foi anunciado um sucessor.

Segundo assessores próximos do presidente, a nomeação deve ficar para 2024. Com o recesso em dezembro, há risco de não haver tempo para anunciar o indicado, realizar a sabatina no Senado e, em seguida, organizar a posse no STF. Lula também não teria batido o martelo em relação ao próximo ocupante da vaga.