Lula deve anunciar “Voa Brasil” no dia 5 de fevereiro, indica ministro | A TARDE

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou, nesta quarta-feira, 24, que o programa “Voa Brasil” será anunciado pelo presidente Luiz (PT) no próximo dia 5.

“O ‘Voa Brasil’ será anunciado dia 5 de fevereiro pelo presidente da República.Passa a valer dia 5 de fevereiro. Eu quero agradecer à Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) e a todas as companhias aéreas que estão ajudando na construção”, declarou.

O projeto prevê passagens aéreas com o valor máximo de R$ 200 para as pessoas que não tenham viajado nos 12 últimos meses.

Na primeira etapa, conforme detalhou o governo, estarão aptos a aderir ao programa cerca de 20,8 milhões de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) — que recebem até dois salários-mínimos — e os estudantes do Programa Universidade para Todos (Prouni).