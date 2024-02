Lula deve discutir medidas com aéreas para reduzir preços de passagens | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com executivos das maiores companhias aéreas do país para discutir possíveis medidas para tentar baratear os preços das passagens, conforme confirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, à CNN.

O encontro com representantes da Gol, Latam, Azul e Voepass, que deve ocorrer após o Carnaval, pelo menos três temas devem ser discutidos: a precificação do querosene de aviação, a redução das ações judiciais de passageiros contra as empresas e as novas formas de financiamento às aéreas.

As companhias aéreas já iniciaram o ano pressionadas a reduzir os preços das passagens. O desejo de viagens mais baratas vem por parte do consumidor e do governo Lula, que assumiu o posto no ano passado resgatando o bordão de que nas gestões do petista o pobre viajava de avião.

No entanto, os valores ainda estão diretamente ligados às consequências da pandemia, que acabou travando o setor, além da Guerra da Ucrânia, que impulsionou o combustível, entre outros motivos.