Lula deve indicar novo PGR após cirurgia no quadril

O presidente Lula (PT) sinalizou a aliados que a indicação do novo procurador-geral da República (PGR) deve ser feita após a sua cirurgia no quadril, programada para o dia 29 de setembro. A informação é da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

De acordo com o colunista, o mandatário deve conversar com aliados jurídicos antes de bater o martelo em torno dos nomes dos cotados para vaga, são eles: Paulo Gustavo Gonet Branco, Mario Luiz Bonsaglia e Antonio Carlos Bigonha.

Deste modo, não haverá tempo hábil para o presidente indicar o substituto de Augusto Aras antes do fim do mandato do atual procurador-geral, que encerra na próxima terça-feira, 26.

Nas últimas semanas, Lula pediu a auxiliares novas indicações para a vaga por não ter saído satisfeito das conversas com Paulo Gonet e Antônio Carlos Bigonha, considerados favoritos ao cargo.

Neste sentido, foram indicados ao presidente os subprocuradores Luiz Augusto dos Santos Lima, Aurélio Rios e Carlos Frederico Santos, que devem ser recebidos pelo presidente nos próximos dias.