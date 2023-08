Lula deve se reunir com Lira na quinta para negociar cargos no governo

Após voltar da Bélgica, onde participa da cúpula entre Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e União Europeia, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem encontro marcado com Arthur Lira (PP-AL) nesta quinta-feira, 20.



O presidente da República e o presidente da Câmara conversarão sobre apoio do governo no Congresso. A negociação de cargos na gestão Lula para que o governo tenha base sólida no parlamento é o principal tema do diálogo.

Até o dia do encontro, entre esta segunda-feira, 17, e a quarta-feira, 19, os ministros Rui Costa (PT) e Alexandre Padilha (PT) e líderes do PP, Republicanos e União Brasil adiantarão as pautas, segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.