Lula deve se reunir com o papa em viagem para Europa nesta semana

Durante passagem pela Europa nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitará para se encontrar com o papa Francisco. A reunião foi um pedido do próprio chefe do Executivo e ocorrerá às margens da cúpula de líderes do G7, na Itália.

De acordo com informações do Itamaraty, este foi o único encontro pedido feito por Lula.

Na Europa, o mandatário discutirá a taxação dos super-ricos e também a Aliança Global Contra a Fome. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também se reuniu com o pontífice na última semana para apresentar a proposta de taxação.

Além do encontro com o papa, Lula terá reuniões com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e com a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Antes de ir para a Itália, o presidente vai participar do Fórum Inaugural da Coalizão para Justiça Social da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, na Suíça. A agenda será na quinta-feira, 13.

O evento vai debater a desigualdade e os desafios para a concretização dos direitos trabalhistas alinhados aos direitos humanos e a promoção do trabalho decente.