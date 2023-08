"Lula deveria reparar o Brasil dos prejuízos de Dilma", diz Aécio

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) disse neste domingo, 27, que o presidente Lula (PT) deveria reparar o Brasil dos prejuízos, que segundo ele, foram causados pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Dilma e Aécio foram adversários nas eleições presidenciais em 2014. A petista ganhou nos dois turnos.

Lula tinha afirmado que é necessário “reparar” a sua correligionária, que sofreu impeachment em 2016. O debate ressurgiu depois do arquivamento da ação de improbidade pelas “pedaladas fiscais” no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

"Lula agora fala em reparar a ex-presidente Dilma pelo suposto 'golpe' do impeachment, ignorando decisões do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele deveria canalizar sua energia para reparar o Brasil dos prejuízos que sua pupila causou ao País e aos brasileiros", disse o deputado ao jornal Estadão.

A declaração de Aécio acontece em um momento em que o PSDB tenta o reerguer como liderança política. Na última quinta-feira, 24, o deputado foi tietado durante o evento “Diálogos Tucanos”, promovido para discutir a renovação do partido.

Quando Dilma assumiu o primeiro mandato, a taxa de desemprego estava em 5,30%, de acordo com o critério (PME/BGE) e, depois que foi afastada, em maio de 2016, a taxa estava em 8,20%. Já a inflação foi de 5,90% para 9,28% no mesmo período de tempo. O PIB mudou de um crescimento de 7,53% ao ano para uma retratação de 3,90% anual. Dilma deixou o governo em 2016 após sofrer um impeachment.

Nessa época ficaram conhecidas as “pedaladas fiscais”, manobra utilizada por outros governos também. A estratégia foi revelada pelo Estadão. A justificativa do processo era que a petista infringiu a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) ao editar decretos para abertura de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional. Além de atrasar, propositalmente, o repasse de dinheiro da União para bancos com objetivo de melhorar de forma artificial as contas.