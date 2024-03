Lula diz que Bolsonaro foi 'covardão' em tentativa de golpe no Brasil | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi 'covarde' na execução da tentativa do golpe em 8 de janeiro de 2023. A declaração ocorreu na manhã desta segunda-feira, 18, em reunião ministerial, realizada no Palácio do Planalto.

Sem citar o seu antecessor, o petista disse que o país correu “sério risco” e que “por pouco não voltou aos tempos tenebrosos”.

“Se, há 3 meses, quando a gente falava em golpe parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão”, declarou.

Lula disse ainda que Bolsonaro teria ficado chorando após a derrota nas urnas e que depois fugiu para os Estados Unidos. O atual presidente insinuou ainda que apoiadores do ex-gestor nacional financiaram pessoas para protestarem após as eleições.

“Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou. Ficou dentro de casa, aqui no Palácio, chorando quase que 1 mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido. Na expectativa de que, fora do país, o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas das portas dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe”, completou.

Por fim, o petista disse que, se havia dúvida de que esse grupo político esteve envolvido no que tem sido chamado de “tentativa de golpe”, agora não há mais. A declaração de Lula se baseia nos depoimentos dados à Polícia Federal (PF) e divulgados pelo STF na última sexta-feira.