Lula diz que demitirá ministra se elo com milícia "for comprovado"

Com pouco mais de dois meses no cargo de presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que pode demitir sua ministra do Turismo, Daniela Carneiro, caso surjam novas evidências de que ela está envolvida com a milícia.

Leia mais: Ministra do Turismo elogia potencial da BA e se diz aberta ao diálogo

Fotos e vídeos mostram participação direta do ex-PM Juracy Prudêncio e do ex-vereador Marcio Pagniez na campanha de Daniela a deputada federal, em 2018. O primeiro foi condenado por comandar uma milícia na Baixada Fluminense, enquanto o segundo está preso preventivamente por acusação semelhante.

Lula, no entanto, espera ligações maiores para demitir a ministra. "Por enquanto eu acho que não é maior do que isso [evidências através de fotos e vídeos]. Se aparecer evidência que seja [maior do que fotos e vídeos], sairá do governo", disse o presidente em entrevista na BandNews nesta quinta-feira, 2.

Outro ministro na corda bamba

Denúncias recentes apontaram uso indevido de avião da Força Aérea Brasileira pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União-MA).

Lula disse que irá se reunir com Juscelino na próxima segunda-feira, 6. A reunião foi marcada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Lula afirmou que, caso Juscelino não consiga provar sua inocência, não poderá permanecer na composição do seu governo.

"Ele [Juscelino Filho] tem o direito de provar sua inocência. Mas se não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo", disse o presidente.