Lula diz que polícia deve diferenciar pobre de bandido

Após seguintes episódios de violência policial em estados brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que a polícia precisa estar preparada para "saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua". A declaração aconteceu em meio a uma cobrança para que os agentes de segurança estejam mais preparados psicologicamente para exercer suas funções.

Nós precisamos criar condições, governador, e o presidente que ter responsabilidade junto com você. Nós precisamos criar as condições para a polícia combater o crime, mas, ao mesmo tempo, essa policia precisa ser eficaz e saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua", afirmou Lula, em evento com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Apesar da cobrança, Lula afirmou que "não está colocando a culpa em nenhum governador". "O governo federal tem que assumir responsabilidade de ajudar os governadores no combate á violência porque o crime organizado está tomando conta do país."

Lula esteve no Rio de Janeiro para anunciar investimentos em mobilidade urbana na cidade. O prefeito Eduardo Paes (PSD) também compareceu à agenda.

A declaração acontece na mesma cidade em que o jovem hiago Menezes Flausino, de 13 anos, levou um tiro e morreu durante uma operação da Polícia Militar no último domingo, 6. Os moradores acusam PMs pela morte do adolescente, que teria caído no chão com um tiro na perna e, depois, executado.

Ssegundo a versão da PM. "Após confronto, um adolescente foi encontrado atingido e não resistiu aos ferimentos. Uma pistola calibre 9mm foi apreendida no local", diz a nota da corporação.