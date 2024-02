Lula diz que setor automotivo investirá R$ 41 bilhões no Brasil | A TARDE

O presidente Lula (PT) declarou na tarde desta sexta-feira, 2, que o Brasil “voltou a ser levado em conta” no último ano e que só o setor automobilístico tem planos de investimento de R$ 41 bilhões na indústria nacional nos próximos anos.

“Esse país voltou a ter contato com o mundo exterior. Este país vai presidir o G20 este ano, em novembro, que é a reunião das 20 maiores economias do mundo. Este país vai presidir os BRICSs no ano que vem e este país vai realizar a conferência sobre o clima também ano que vem. Esse país voltou a ser levado em conta no mundo inteiro”, disse.

O discurso foi baseado no plano de investimentos da Volkswagen em três fábricas da empresa no Brasil, a maior delas em São Bernardo do Campo.

A filial da montadora alemã anunciou que seu plano de investimentos nas fábricas brasileiras, que era de R$ 7 bilhões até 2026, foi alterado para um plano de R$ 16 bilhões até 2028, com a previsão de fabricação de 16 veículos diferentes, com destaque para automóveis híbridos flex e elétricos.

“Eu fico extremamente feliz de vir à Volkswagen ouvir o anúncio de um investimento de R$ 16 bilhões até 2028. Mas não é só a Volkswagen, o setor automotivo do país está anunciando R$ 41 bilhões em investimentos porque as pessoas voltaram a acreditar nesse país”, disse Lula.

“As coisas vão acontecer, e vão acontecer em todo o território nacional”, declarou o presidente, que prometeu estar presente em outros anúncios de investimentos no setor produtivo.

O petista ainda reafirmou sua promessa de campanha de isentar do pagamento de imposto de renda as pessoas que recebem até R$ 5.000 mensais.