Lula diz que Tebet soube que Pochmann assumiria IBGE: “não atropelei"

A escolha de Lula (PT) por Marcio Pochmann na presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o chefe do Executivo Federal, não apresenta um atropelamento à ministra do Planejamento e Orçamento (MPO), Simone Tebet.

“A Simone é uma das coisas boas que aconteceu no meu governo, tem muita qualidade e muita seriedade. Tentaram inventar briga”, disse Lula.



Órgão vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), que é chefiado por Tebet, o IBGE é considerado estratégico pelo presidente da República, que chamou Pochmann de “um dos grandes intelectuais do país”. Lula afirmou ainda que Tebet sabia sobre sua escolha por Pochmann.