Lula e Bolsonaro recebem do PT e PL quase R$ 300 mil em 2023 | A TARDE

O presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) têm recebido pagamentos mensais dos seus partidos. Entre os meses de abril e outubro, o ex-presidente foi remunerado pelo PL sete vezes, somando R$ 200 mil. Já Lula foi beneficiado com nove repasses do PT, de fevereiro a outubro, totalizando R$ 96 mil. As informações são do Estadão.

Os pagamentos são uma exceção, já que nenhum outro ex-chefe de Estado possuiu benefício semelhante em suas legendas. Procurados, o PL não se manifestou, enquanto o PT argumentou que recurso é para pagar aluguel de imóvel

Através de análise as prestações de contas anuais do MDB, PL, PSDB, PT e PTB enviadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), encaminhados à Justiça Eleitoral, que compreendem o período de outubro de 2022 a outubro de 2023, não foram identificados pagamentos em benefício dos ex-presidentes José Sarney (MDB), Fernando Collor (PRD, antigo PTB), Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB).

Apesar da legislação brasileira não impor aos partidos a obrigação de pagar salários a presidente ou ex-presidentes, Lula e Bolsonaro recebem por suas funções dentro das siglas, pois ocupam as posições de presidentes de honra.