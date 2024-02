Lula é chamado de “racista” após fala sobre jovem negra em SP | A TARDE

Uma fala do presidente Lula (PT) a uma jovem negra vem gerando reações nas redes sociais. Isso porque, durante evento em São Bernardo do Campo–SP, o chefe de Estado, ao apresentar a jovem, afirmou que “uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor”.

“Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando o que faz essa moça sentada, que não ouvi ninguém falar o nome dela”, disse Lula. Em seguida, o presidente começou a listar possibilidades para a presença da jovem no local.

E continuou: “eu falei: ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, [me responderam] não, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa. Uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Também não é. Então eu falei nossa, é namorada de alguém. Também não é.”

A declaração do presidente, dada na última sexta-feira, 2, vem sendo classificada como ‘racista’ nas redes sociais. Uma das críticas sobre a fala foi feita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que definiu o caso como racismo, mau-caratismo e desrespeito.

“Lula não tem nada de inocente. Ao invés de prestigiar a jovem pelo prêmio, ele a limitou a uma visão preconceituosa e medíocre”, escreveu no X, antigo Twitter.

Um dos integrantes do movimento negro também corroborou com as críticas e afirmou que a declaração é ‘racista’. “Isso aqui tem nome: racismo. Constrangimento. Fetichismo”, escreveu Jackson Augusto, da Coordenação Nacional do Movimento Negro Evangélico e do grupo PerifaConnection.

Até o momento, nem o mandatário e nem a sua equipe se posicionou sobre o assunto.

Veja vídeo:

Reprodução | Redes Sociais