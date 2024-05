Lula e Conselhão se reúnem nesta quinta para discutir enchentes no RS | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou nesta quinta-feira,16, uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. No encontro, será conversado as ações para ajudar os gaúchos atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

O grupo, com representantes da sociedade civil e empresários, deve debater, principalmente, o atendimento a pessoas com deficiência. Um projeto sobre a criação de centros de acolhimento, que ofereçam conforto emocional para este segmento em meio a tragédias climáticas deve ser apresentado, conforme apuração da CNN.

Além disso, o Conselhão também deve tratar sobre propostas estruturais, como obras de engenharia civil mais resistentes a intempéries e de contenção do aumento do nível de rios e lagos.

Com 245 integrantes, o Conselhão é formado por empresários, sindicalistas e ativistas e é responsável por assessorar o Presidente da República na formulação de políticas e diretrizes destinadas ao desenvolvimento econômico.

Os participantes integram o grupo voluntariamente, sem receber remuneração. O grupo foi criado em 2003 como marca da gestão petista, mas foi extinto em 2019. Lula o recriou em maio de 2023.

Publicações relacionadas