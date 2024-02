Lula e Janja aproveitam folga para visitar pirâmides do Egito | A TARDE

Em visita ao Egito, onde terá reunião com o presidente local, Abdel Fattah Al-Sisi, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama do Brasil, Janja, aproveitaram o dia de folga para visitar as pirâmides de Gizé, nesta quarta-feira, 14.



O presidente brasileiro se encontra com o líder egípcio nesta quinta-feira, 15, mesmo dia em que viaja para a Etiópia, onde participará, como convidado, da Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, nos dias 16 e 17.

A visita de Lula e Janja às pirâmides do Egito foi descrita pelo governo como atividade de agenda privada e não teve cobertura jornalística.