Lula e Juscelino se encontram após indiciamento de ministro

O presidente Lula e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, durante cerimônia em Santarém (PA) em 2023 - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá nesta sexta-feira, 21, com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em uma cerimônia pública em São Luís do Maranhão, às 15h30. Este será o primeiro encontro público dos dois após o ministro ser indiciado pela Polícia Federal (PF).

Juscelino foi indiciado pela PF por participação em suposto esquema de desvios de emendas parlamentares via Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

A irmã de Juscelino, a prefeita de Vitorino Freire (MA), Luanna Martins Bringel Rezende (União), também chegou a ficar afastada do posto em meio às investigações. O ministro alega ser inocente.

Caso

O ministro é suspeito de ter cometido os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

As conclusões foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) na terça,11. O relator é o ministro Flávio Dino, ex-colega de Juscelino no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O documento será encaminhado para a Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o procurador-geral decida se denuncia, arquiva ou solicita novas diligências à PF.

Em nota divulgada na quarta,12, Juscelino afirmou que é inocente e que a ação contra ele é “política e previsível”.