Lula e Lira discutem possibilidades para PEC da Transição

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou, nesta quarta-feira, 9, com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Na pauta da reunião, estava a construção da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que visa aprovar um orçamento acima do teto de gastos para assegurar a continuidade do pagamento de R$ 600 no Auxílio Brasil em 2023.

O encontro durou quase duas horas. Ao UOL, o deputado Alencar Santana (PT-SP) destacou que o encontro foi de "diálogo aberto" entre Lula e o presidente da Câmara. Santana disse ainda que participaram do encontro o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), os deputados petistas Reginaldo Lopes (MG), José Guimarães (CE), Odair Cunha (MG), da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do coordenador dos grupos técnicos da transição, Aloizio Mercadante.

De acordo com o site Poder 360, a bancada do PT no Congresso quer que a PEC comece a tramitar pelo Senado, pois teria análise mais rápida do que na Câmara. O relator deve ser o senador Marcelo Castro (MDB-PI), também relator do Orçamento de 2023.

Logo após deixar a reunião com Lira, Lula se dirigiu à residência oficial do Senado, que fica ao lado, para se reunir com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O presidente eleito tem ainda, no fim da tarde, reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e em seguida com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, fechando a série de reuniões com chefes de poderes no seu primeiro dia em Brasília após a eleição.