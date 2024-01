Lula e presidente do Paraguai se reúnem em Brasília nesta segunda | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai receber na manhã desta segunda-feira, 15, em Brasília, o presidente do Paraguai, Santiago Peña. Na reunião, que será às 11h, será debatida a tarifa da usina hidrelétrica de Itaipu, localizada na fronteira entre ambos países, entre outros tópicos.

A definição sobre a taxa ocorre anualmente e serve de base para cobrir as despesas do Custo Unitário dos Serviços de Eletricidade (Cuse). Lula é a favor da manutenção ou a redução do valor, no entanto Peña defende o aumento da tarifa.

Os dois líderes também devem conversar sobre obras de integração de infraestrutura, combate a ilícitos transnacionais e o Mercosul.