Lula escolhe embaixador para Cuba e reaproxima laços entre os países

Desde 2016 chefiada por um encarregado de negócios, a embaixada brasileira em Cuba terá um novo embaixador, escolhido por Lula. O nome a ser anunciado deverá ser o de Christian Vargas.



Diretor do Departamento de Integração Regional do Itamaraty, Vargas já serviu na missão do Brasil junto à União Europeia (1999-2002), em Montevidéu (2002-2004), em Buenos Aires (2007-2009), em Paris (2009-2011), em Washington (2015-2018) e em Moscou (2018-2020).

Do ano do impeachment para cá, a embaixada do Brasil no país caribenho não tinha um embaixador, mas um encarregado de negócios, que é uma função que não precisa de aprovação prévia do país que sedia a embaixada.

Apesar da reaproximação dos laços entre os dois países desde o governo Lula, que começou em 1º de janeiro, o nome de Vargas precisa ser confirmado pelo Senado.