Lula escolhe ex-deputado bolsonarista para diretoria da Codevasf | A TARDE

A diretoria de Estratégias e Finanças na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) será ocupada pelo ex-deputado federal Gil Cutrim (Republicanos-MA), definiu o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



A vaga na estatal a ser ocupada por Gil Cutrim foi incluída a pedido do Palácio do Planalto em medida provisória que concede reajuste salarial aos servidores federais.

Gil Cutrim foi expulso do PDT no início de 2022 por infidelidade partidária ao declarar apoio a Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial do ano passado. Na nova sigla, o Republicanos, Gil Cutrim não conseguiu se reeleger deputado federal. Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.