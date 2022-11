Lula fala sobre "carona" em jatinho de empresário para o Egito

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou nesta sexta-feira, 18, diretamente de Lisboa, em Portugal, sobre a "carona" que ganhou em um jato particular de um empresário para ir à Conferência para o Clima da Organização das Nações Unidas, a COP27.

Segundo o petista, o empréstimo se tornou necessário devido a falta de diplomacia do governo de Jair Bolsonaro (PL), que não disponibilizou um transporte por meio das Forças Armadas Brasileiras (FAB). "Se o Estado brasileiro fosse democrático e a gente tivesse um presidente responsável, quem sabe ele tivesse oferecido um avião da FAB para me levar. Mas não ofereceu, paciência, eu sou grato ao meu amigo que foi comigo e me emprestou o avião", criticou.

A viagem, que ocorreu a convite de José Seripieri Junior, fundador da Qualicorp e dono da Qsaúde, provocou reações negativas e até um pedido de investigação, feito à Procuradoria-geral da República (PGR), por parte do deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS).

"Sobre a minha viagem: Eu sinceramente sabia que essa pergunta iria vir e eu queria bem-humorado te responder: primeiro, eu fui convidado pelos governadores da Amazônia para ir à COP-27. E os estados não poderiam arcar com as minhas despesas. Segundo, eu fui convidado pelo presidente do Egito, que também me convidou, eu fiquei muito orgulhoso, mas também não pagava as minhas despesas. Eu tinha um amigo que queria ir na COP, ele tinha um avião e eu fui com ele”, argumentou o petista.

Lula deixou o Brasil em 14 de novembro em direção ao Egito, onde participou da COP27. Depois da conferência do clima, o petista voltou a pegar carona no avião de Júnior da Qualicorp, agora para Lisboa (Portugal). A volta do presidente eleito ao Brasil está prevista para este sábado, 19. Deve vir com o empresário novamente.