Lula fará cirurgia no quadril no dia 29 de setembro, em Brasília

Foi marcado para o dia 29 de setembro, a última sexta-feira do mês, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, a nova cirurgia no quadril do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Este será o segundo procedimento de Lula na região desde que assumiu a Presidência da República. No primeiro, no final de julho, foi feita uma infiltração no quadril na unidade de São Paulo do Sírio-Libanês. Doze horas depois, no entanto, Lula relatou que voltou a sentir dores.

A mesma equipe do Sírio-Libanês de São Paulo fará a cirurgia na unidade de Brasília, que é de baixo risco e tem como finalidade aliviar as dores que são consequência de uma artrose. A escolha pela capital federal se dá por motivos de logística.

Por não ser urgente, o procedimento foi encaixado com a agenda do presidente, que em setembro viajará para Índia, Cuba e Estados Unidos.