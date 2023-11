Lula grava vídeo inédito para campanha Papai Noel dos Correios | A TARDE

A campanha Papai Noel dos Correios terá pela primeira vez a participação de um presidente da República após 34 anos de criação. Neste domingo, 19, o presidente Lula (PT) estreia na ação natalina, estimulando as pessoas a participarem.

A campanha, que contou com 187 mil cartas adotadas em 2022, consiste em conectar pedidos que as crianças fazem para o Papai Noel por carta com madrinhas e padrinhos que queiram doar o presente.