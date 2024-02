Lula indica juiz para julgar cassação de Sergio Moro no TRE-PA | A TARDE

O juiz José Rodrigo Sade foi indicado assumir cargo no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PA) pelo presidente Lula. A indicação para o magistrado atuar na Corte foi assinada nesta quarta-feira, 7, pelo mandatário do país. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 8.

No TRE-PA, o juiz será responsável por julgar as ações que podem levar à cassação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Com a chegada do magistrado, a Corte deve agendar a data do julgamento das ações, movidas pelo PT e pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o parlamentar.

De acordo com o Código Eleitoral, julgamentos que envolvam possibilidade de cassação de mandato só devem ser feitos com quórum máximo, quando o tribunal estiver com a quantidade integral de juízes.

Caso fosse indicado nos dias anteriores, Sade seria empossado nesta quinta-feira, 7.