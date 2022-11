Lula inicia montagem da base de apoio no Congresso

O presidente eleito Lula (PT) iniciou a montagem da futura base aliada no Congresso Nacional. Uma reunião do conselho político foi agendada para esta terça-feira, 01.



Segundo coordenadores da campanha, a reunião será realizada com a participação de líderes políticos que integraram a campanha no segundo turno, como a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e a deputada eleita Marina Silva (Rede-SP).

Segundo Gleisi Hoffmann, presidente do PT nacional, Lula vai formalizar um convite para o MDB integrar oficialmente a frente ampla. As conversas já foram feitas com o presidente do partido, Baleia Rossi, e ele pode participar da reunião do conselho político.

Lula vai procurar oficialmente o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que reconheceu e parabenizou oficialmente o petista pela vitória. A entrada do PSD na frente ampla é dada como certa. A presidente do PT também irá convidar o PSDB, o Cidadania e o União Brasil.

O objetivo é tentar construir uma base de apoio no Congresso desde já para enfrentar temas de interesse de Lula que serão votados ainda neste ano, como, por exemplo, o Orçamento da União de 2023.

Na reunião Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin vão definir o processo de transição entre governos e também conversas para reconstrução dos laços institucionais entre os poderes, legislativo e judiciário.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) avalia que a frente ampla que está sendo montada vai garantir a governabilidade, evitando, principalmente, neste final de ano, que medidas que possam prejudicar o futuro governo Lula sejam aprovadas.