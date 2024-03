Lula ironiza pedido de Bolsonaro por anistia: "se acovardou" | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou nesta quarta-feira, 28, o pedido de anistia a pessoas condenadas de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, como proposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula descartou a possibilidade do governo federal tome a iniciativa que tenha como objetivo beneficiar os golpistas.

“Está pedindo anistia? Você quer apagar a bobagem que fez? A bobagem é que ele [Bolsonaro] se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem”, disse Lula ao jornalista Kennedy Alencar no programa É Notícia, da RedeTV!.

Lula ainda ressaltou que, pelas “barbaridades que fez”, Bolsonaro deverá se submeter ao processo jurídico a que todo cidadão tem direito em uma democracia, inclusive a “presunção de inocência” que, ele repetiu, não teve durante o processo da Lava Jato.

Na última semana, Bolsonaro pediu que o governo Lula fizesse uma proposta ao Congresso para anistiar os condenados pela participação nos atos. “No fechamento [do ato de domingo], fui para cima do apaziguamento, com anistia, e isso precisa vir do lado de lá. Eu sei que o Parlamento é o ente que decide essa questão, mas, partindo do Executivo, seria muito bem-vindo”, disse.