Lula não comparece à Marcha para Jesus e envia carta a religioso | A TARDE

O presidente Lula (PT) foi convidado pelo líder da Igreja Renascer, o apóstolo Estevam Hernandes, para participar da Marcha para Jesus, nesta quinta-feira, 30, em São Paulo. Sem comparecer ao evento evangélico, o chefe do Executivo federal encaminhou uma carta para o religioso explicando a sua ausência.

“Como cristão, sinto-me regozijado de ver a dimensão extraordinária que este evento tomou e o papel significativo que ele desempenha na vida de muitos brasileiros, promovendo valores de paz, fé, amor ao próximo e solidariedade”, escreveu o petista, como um gesto de aproximação ao grupo religioso.

Como representante, o mandatário convocou o ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), para o evento. A Marcha para Jesus contou com a presença de outros políticos, bem como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

No documento, Lula ainda relembrou que, durante a sua segunda passagem pela Presidência, a sua gestão sancionou a lei que criou um dia dedicado ao evento.

“Uma das características mais formidáveis da Marcha é a capacidade de reunir fiéis de diferentes igrejas cristãs do Brasil e do mundo, sendo um evento aberto e de inclusão, que permite a participação de toda a população. Isso é uma demonstração inequívoca da prática daquilo que nos ensinou Jesus: ‘a comunhão’, que promove e fortalece os vínculos entre as pessoas”, destacou o presidente.

