Partidos aliados a Lula triplicaram número de prefeitos no Nordeste | A TARDE

Os partidos aliados ao presidente Lula (PT) cresceram em um ritmo três vezes maior em municípios do Nordeste em comparação às demais regiões. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após a vitória do chefe do Executivo federal, as legendas que integravam a oposição migraram para a base do petista.

A migração fortaleceu a base lulista para as eleições municipais deste ano. O principal crescimento do PT sob as gestões municipais foi o estado do Piauí, comandado por um governador do PSB. No Ceará também, os aliados do governista passaram de 9 prefeitos para 64.

De acordo com o jornal O Globo, o partido iniciou o trabalho para ampliar o número de prefeituras parceiras no início da gestão Lula, quando o diretório estadual do PSB filiou de forma única seis prefeitos no Piauí. O partido elevou de 18 prefeitos eleitos para 44.

O MDB, por sua vez, teve o maior crescimento no Maranhão. No estado, a legenda mudou de 7 para 31 prefeitos.

Já o PSD teve um maior avanço no estado de Sergipe.

