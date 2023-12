Lula não descarta possibilidade de romper com Maduro | A TARDE

Diante da disputa de território entre a Guiana e a Venezuela, o presidente Lula (PT) confidenciou a aliados que pode romper com Nicolás Maduro, mandatário da Venezuela, caso a Guiana seja invadida. O chefe do Executivo federal é contra o posicionamento de Maduro.

Como forma de evitar o conflito, o presidente brasileiro vem adotando um tom pacifista entre ambos os países. Apesar do bom relacionamento com a Venezuela, aliados contam, de acordo com informações da CNN, que o governo brasileiro responderá de maneira "dura" se Maduro insistir em uma investida contra a Guiana.

O petista ainda afirmou, durante a Cúpula do Mercosul, que aconteceu no Rio de Janeiro, que está à disposição para sediar "quantas reuniões forem necessárias" para evitar um conflito entre os governos.